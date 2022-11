Terremoto in Indonesia di magnitudo 5,6: almeno 44 morti

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5,6 ha colpito l’Indonesia. Secondo l’Agenzia dell’Indonesia per il clima e la geofisica (la Bmkg) l’epicentro è stato individuato nella regione di Cianjur, nella provincia di Giava occidentale a circa 100 chilometri dalla capitale, a una profondità di 10 chilometri.

Secondo un primo bilancio provvisorio le vittime sarebbero almeno 44 e i feriti circa 700. La scossa è stata avvertita anche nella capitale, Giacarta, dove molte persone sono scese per strada per il timore di crolli imminenti e i palazzi hanno tremato per oltre tre minuti.

Le autorità locali avvertono che al momento non c’è alcun rischio che si verifichi uno tsunami nonostante il Paese sia situato nel cosiddetto ‘anello di fuoco‘, arco di vulcani e linee di faglia nel bacino del Pacifico. A causa di questa particolare collocazione geografica l’Indonesia è spesso colpita da terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami.