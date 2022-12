Terribile incidente a Modugno (Bari) tra auto e bus: morti tre giovani

Tre giovani, di età compresa tra i 21 e 29 anni, sono deceduti a seguito di un terribile incidente automobilistico accaduto la notte scorsa tra Modugno e Paolo del Colle, in provincia di Bari, sulla strada statale 96 in direzione Altamura.

Lo scontro è avvenuto tra una Mini Cooper, guidata da un 29enne e con a bordo altri 4 ragazzi, e un bus turistico condotto da un autista 65enne. Secondo quanto si apprende, dopo l’impatto con il pullman la Mini Cooper ha urtato contro lo spartitraffico e poi contro il muro sul lato destro della carreggiata.

Dopo il terribile impatto un 21enne è morto sul colpo. Mentre altre due ragazze, trasportate nella notte in gravi condizioni al Policlinico, sono decedute poco dopo il ricovero a causa delle lesioni riportate. Illesi sia il conducente dell’auto che quello del bus, mentre un quinto giovane è ricoverato in ospedale. Oltre agli operatori del 118, sul posto sono accorsi carabinieri e vigili del fuoco che sono al lavoro in queste ore per cercare di capire l’esatta dinamica dell’incidente.