Toccano terra i primi astronauti cinesi della stazione spaziale

Tre astronauti cinesi sono tornati sulla Terra venerdì 17 settembre, dopo un soggiorno da record di tre mesi nello spazio. La loro missione di 90 giorni, lanciata a giugno è la più lunga mai effettuata nello spazio dagli astronauti cinesi.

Sospesa da un paracadute a strisce rosse e bianche, la loro capsula è atterrata venerdì intorno alle 13:35 ora di Pechino (7:35 KST) nel deserto del Gobi, nel nord-ovest della Cina. La tv di Stato ha trasmesso in diretta il ritorno dei tre uomini con le immagini impressionanti di una telecamera a bordo della capsula, che la mostrava mentre sorvolava il deserto color ocra ad alta velocità.

Gli astronauti sottoposti a quarantena

Huang Weifen, un alto funzionario del programma spaziale, ha detto alla CCTV che gli astronauti dovranno ora essere sottoposti a quarantena. Una precauzione presa “non a causa del Covid-19” ma perché “la loro immunità è stata indebolita” dalla loro lunga permanenza nello spazio.

A bordo di Tianhe (Armonia celeste), l’unico dei tre moduli della stazione già nello spazio, gli astronauti Nie Haisheng, Liu Boming e Tang Hongbo avevano molti compiti da svolgere. I tre uomini hanno effettuato passeggiate spaziali, operazioni di manutenzione o addirittura installato attrezzature per rendere operativa la stazione.

In un clima di tensione con l’Occidente, il successo della missione è motivo di prestigio per Pechino. La precedente missione cinese con equipaggio, Shenzhou-11, alla fine del 2016, è durata solo 33 giorni. La missione Shenzhou-12 è il terzo lancio degli 11 che saranno necessari per costruire la stazione entro la fine del 2022. Altre tre missioni con equipaggio sono ancora in programma e un volo senza equipaggio, Tianzhou-3, è previsto per lunedì.

Un programma spaziale in costante miglioramento

La stazione spaziale cinese, una volta completata, sarà di dimensioni simili all’ex stazione sovietica Mir (1986-2001). La sua durata sarà di almeno dieci anni. La Cina ha deciso di costruire la propria stazione spaziale dopo che gli Stati Uniti si sono rifiutati di consentirle di partecipare alla ISS, la stazione spaziale internazionale. Quest’ultimo, che riunisce Stati Uniti, Russia, Canada, Europa e Giappone, dovrebbe terminare nel 2024, anche se la NASA ha parlato di una possibile estensione oltre il 2028.

“Questo contributo apre nuovi orizzonti per l’umanità nell’uso pacifico dello spazio”, aveva dichiarato il presidente Xi Jinping a fine giugno, durante una comunicazione video con l’equipaggio. Il programma spaziale del paese è controllato dai militari. Pechino investe miliardi di euro per raggiungere e superare i paesi occidentali nell’ esplorazione, ricerca e lancio di satelliti.