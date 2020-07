Torino, in taxi con 50 kg di hashish nascosti in un trolley: tre persone arrestate

Questa notte nel capoluogo piemontese sono scattate le manette per tre persone, due uomini e una donna, che sono stati scoperti mentre trasportavano in taxi 50 kg di hashish all’interno di un trolley.

In prima battuta uno dei due uomini e la donna hanno attirato l’attenzione dei carabinieri in quanto dopo essere scesi dalla vettura, sono stati notati in pieno centro a Torino mentre trascinavano a fatica la valigia, all’apparenza molto pesante.Una volti giunti all’ingresso di un residence sono stati aiutati da un terzo uomo.

A quel punto i militari, con l’ausilio di una seconda gazzella, hanno fermato i tre e dopo aver chiesto loro di aprire il bagaglio hanno scoperto che al suo interno erano contenuti circa 50 chili di hashish, suddivisi in panetti da 500 grammi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la droga, venduta al dettaglio, avrebbe potuto far fruttare fino a 400 mila euro. Nella stanza dei tre, finiti in manette, sono stati trovati anche 3 mila euro in contanti.

Carlo Saccomando