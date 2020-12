Torino-Lione, iniziata la seconda fase dei lavori di allargamento

TORINO. E’ iniziata questa notte, in Valle di Susa, la seconda fase dei lavori di allargamento del cantiere della Torino-Lione, dove nei prossimi giorni si riprenderà a scavare in galleria.

Scortate dalle forze dell’ordine, le ruspe hanno iniziato ad operare attirando l’attenzione dei No Tav che, dal presidio dei Mulini, sono saliti su tetti e alberi, scandendo i tradizionali slogan della lotta contro l’opera. In tutta la zona è presente un nutrito dispositivo di forze dell’ordine. Al momento non sono segnalate tensioni.