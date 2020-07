Torino, omicidio dei Murazzi: 30 anni al killer Said Mechaquat

È stato condannato a trent’anni di carcere Said Mechaquat, reo confesso dell’omicidio di Stefano Leo, il giovane di Biella ucciso lo scorso 23 febbraio 2019 con una coltellata alla gola, in pieno giorno, mentre camminava sul Lungo Po Macchiavelli, nella zona dei Murazzi a Torino. La sentenza è stata pronunciata dopo un rito abbreviato.

Said si era consegnato spontaneamente ai carabinieri 35 giorni dopo il delitto, affermando di non conoscere il ragazzo. Ai militari aveva spiegato di aver commesso il delitto perché “era felice“. Inoltre aveva aggiunto di avere voluto sfogare una situazione di disagio interiore: “Volevo colpire Torino con un omicidio che facesse scalpore.”

Dopo l’arresto si è scoperto che in passato il 29enne di origine marocchine aveva ricevuto una condanna definitiva di un anno e sei mesi per maltrattamenti in famiglia, che però non è mai stata eseguita.

“La giustizia ha fatto il suo corso“, è il primo commento dopo la sentenza di Mariagrazia Chiri, mamma di Stefano Leo. “Credo che la sentenza parli da sola. – ha aggiunto – Noi siamo stati sempre fiduciosi e abbiamo avuto ragione. Il lavoro che hanno fatto gli investigatori e i pubblici ministeri è stato eccelso. Stefano non è mai andato via, è qua anche adesso con me“. A una domanda sul mancato pentimento di Said, la donna ha replicato: “Sarà una cosa che dovrà risolvere da solo, dovrà fare i conti con se stesso e non con me“.

Di parere opposto Basilio Foti, avvocato difensore di Said Mechaquat, che si aspettava un’esito diverso: “Ricorreremo in Appello. Sono sicuro che la pena sarà sensibilmente ridotta“. Il legale ha osservato che il giudice ha “riconosciuto le attenuanti subvalenti rispetto alle aggravanti” una posizione che nei tribunali si verifica raramente.

Norbert Ciuccariello