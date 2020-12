Traffico autostradale congestionato in Liguria in A10 e in A12

GENOVA. Traffico autostradale congestionato in Liguria in A10 e in A12, verso le riviere a causa di cantieri e degli spostamenti tra regioni gialle in previsione delle restrizioni attese per le feste.

In A12, tra Genova Nervi e Recco in direzione Rosignano, si registrano sette chilometri di coda a causa di lavori di ripristino della carreggiata dove all’alba ha preso fuoco un tir che trasportava carta compressa. In A10, tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in direzione Ventimiglia, coda di sette chilometri per cantieri. Coda di un chilometro anche in A7, tra Genova Bolzaneto e Genova Bolzaneto in direzione Genova, per traffico intenso.