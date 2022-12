L’operazione della DIA ha permesso di sequestrare oltre 2.300 kg di stupefacenti

Le organizzazioni criminali impegnate nel traffico di droga tra Italia e Albania questa mattina hanno subito un duro colpo. Alle prime luci dell’alba la Dia ha eseguito 14 arresti in carcere, nei confronti di 9 cittadini italiani e 5 albanesi, accusati di traffico internazionale di stupefacenti. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura di Bari.

Il blitz è stato possibile grazie alla collaborazione della Sic (Squadra Investigativa Comune), organismo di cooperazione giudiziaria e di polizia istituita nel 2017 a Tirana.

Le indagini hanno portato al sequestro di oltre 2.300 chilogrammi di droga tra marijuana, cocaina ed eroina. Dall’ingente quantitativo sarebbe stato possibile ricavare circa 7 milioni di dosi singole. Se immesse nel mercato al dettaglio avrebbero fruttato oltre 15 milioni di euro.

Inoltre, nel Barese, sono stati scoperti due depositi di stupefacenti: uno di stoccaggio nel quartiere Carrassi di Bari e un altro a Mola di Bari con oltre cinquanta chili di droga, compreso un panetto di cocaina purissima.

Traffico di droga tra Italia e Albania: un’operazione partita a maggio del 2016

L’operazione, avviata a maggio 2016, già a marzo del 2018 aveva portato allo smantellamento di due potenti organizzazioni criminali operanti a Bari e provincia con ramificazioni oltre che in Albania, in Sicilia, Campania, Calabria e Abruzzo dedite all’importazione dall’Albania, via mare di ingenti quantitativi di stupefacente. Entrambe le organizzazioni avevano comuni interessi in Italia con organizzazioni criminali pugliesi che avevano compiti logistici, e in Albania con organizzazioni criminali attive nella produzione, nel confezionamento, nello smistamento e nel trasferimento dello stupefacente sull’asse Albania-Italia.

Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 10 maggio 2021 erano state inflitte pene variabili da 2 a 20 anni essendo stata riconosciuta anche dalla Cassazione la sussistenza, per alcuni condannati, dell’aggravante della “transnazionalita’” del reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Leggi altri articoli sul quotidiano il Valore Italiano