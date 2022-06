Tragedia a Messina: muore bimbo di due anni investito dall’auto del padre

Ieri sera un bimbo di appena due anni ha perso la vita dopo essere stato travolto dall’auto del padre all’interno di un complesso condominiale a Messina, più precisamente nel quartiere Bordonaro.

Secondo la prima ricostruzione la famiglia era appena rientrata a casa con la vettura. Il padre sarebbe sceso dal mezzo per aprire il garage. A quel punto pare che un altro figlio, rimasto a bordo, abbia in qualche modo spostato il cambio così da far muovere la vettura in avanti e travolgere il fratellino di due anni che in quel momento stazionava nei pressi dell’auto.

L’impatto è stato fatale e nonostante l’arrivo dei soccorsi per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Ancora sotto choc i genitori che non si danno pace per quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, coordinati dalla Procura di Messina, e tutta l’area interessata è stata posta sotto sequestro da parte della magistratura.