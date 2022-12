Tragedia a Villabate: uccide l’ex compagna e poi si toglie la vita

Ha ucciso a coltellate l’ex compagna e poi si è tolto la vita. È successo a Villabate, comune alle porte di Palermo. La vittima è Giovanna Bonsignore, 46enne, il compagno che l’ha uccisa Salvatore Patinella, di 41 anni. L’omicidio-suicidio è avvenuto nell’appartamento della coppia, in via Giovanna d’Arco.

Secondo la prima ricostruzione l’uomo avrebbe aggredito l’ex al culmine di una lite e poi, con lo stesso coltello utilizzato, si è tolto la vita. Prima di compiere il delitto, Patinella, aveva scritto un lungo post su Facebook annunciando il gesto estremo.

Gli amici i primi a lanciare l’allarme

Alcuni amici, leggendo il post sui social, si sono preoccupati e hanno chiamato le forze dell’ordine che sono entrate in casa grazie all’intervento dei vigili del fuoco e hanno trovato la donna uccisa con diverse coltellate e l’uomo che si è tolto la vita con la stessa arma. Secondo gli stessi conoscenti, la coppia si era lasciata circa un mese fa, ma il 46enne non aveva accettato la separazione.

Il post che preannunciava l’omicidio

“Chiedo in ginocchio umilmente scusa a Dio e a Carlotta, sei stata come una figlia per me, per il dolore atroce che purtroppo, non avrei mai immaginato di recarti, ma è lo stesso dolore che io sto provando da un mese circa, non riesco più a dormire, più a mangiare, consapevole che l’avrei provato per tutta la vita, arrivando alla follia, senza mai darmi una spiegazione per la perdita: del mio unico amore meraviglioso tesoro mio Giovanna, la mia principessa, il mio universo, il mio tutto, di te Carlotta cresciuta come una figlia, della mia casa, eravate la mia famiglia”.

Questo il post pubblicato su Facebook da Salvatore Patinella prima di commettere il delitto, che infine conclude con una serie di scuse nei confronti di parenti e amici. “Chiedo scusa ai miei genitori, alle nostre famiglie, alle sorelle e fratelli, ai nipoti, ma non di meno ai miei compari, per me come fratelli, persone uniche, meravigliose e speciali e a tutte le persone che ci hanno voluto bene, nonostante il gesto atroce che io sto per compiere”.

L’uomo appena due giorni fa, il 14 dicembre, sempre sullo stesso social network aveva pubblicato il video del brano “Back to Black” di Amy Whinehouse. Secondo alcuni amici, conoscenti e semplici utenti della rete la scelta di questo brano è sembrato l’ennesimo indizio di un omicidio annunciato.

Vita e felicità strappate ad una donna indipendente e amorevole

E pensare che poco meno di 3 mesi fa, il 24 settembre 2022, giorno del compleanno di Patinella, Giovanna Bonsignore su Instagram aveva pubblicato una foto che ritraeva la coppia sorridente correlata da un affettuoso post nel quale oltre a fare gli auguri al compagno lo definiva “l’uomo più paziente, più premuroso e più fantastico” che avesse mai conosciuto.

Questo purtroppo rimarrà l’ultimo post della vittima, che sui social dichiarava di voler essere “solo felice” e di affrontare la Vita (non a caso con la lettera v maiuscola) con tutta la grinta che aveva dentro. Vita e Felicità che chi affermava di amarla le ha tolto per sempre.