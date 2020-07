Tragedia in vacanza: 18enne italiana muore a Mykonos, gravemente ferita l’amica

Quella che doveva essere una vacanza all’insegna del divertimento e del relax, per festeggiare il conseguimento della maturità, si è trasformata in tragedia. Una ragazza di Perugia, Carlotta Martellini di 18 anni, ha perso la vita nell’isola greca di Mykonos, uno dei principali punti di riferimento europei per le vacanze dei giovani di tutta Europa, dove la giovane stava trascorrendo alcuni giorni di villeggiatura assieme ad un gruppo di amiche perugine.

Carlotta Martellini (Instagram)

Secondo le prime ricostruzioni le due jeep scoperte sulle quali viaggiava la comitiva, prese a noleggio sul posto, si sarebbero scontrate con un altro mezzo e sarebbero uscite di strada, per poi precipitate su una scogliera dopo un volo di diversi metri.

L’incidente è avvenuto all’alba di giovedì lungo la statale fra Agios Stefanos e Fanari. Per Carlotta è stato fatale il grave trauma cranico rimediato dopo l’impatto. Un’altra ragazza è stata coinvolta nell’incidente e sarebbe stata ferita in modo grave. La notizia è giunta in Italia questa mattina, mentre i parenti della vittima e delle altre ragazze sono stati avvisati dalla Farnesina attraverso la prefettura del capoluogo. Attualmente sono in corso le indagini condotte dal dipartimento di polizia di Mykonos.

Carlo Saccomando