Trump “Governatori decidete voi per la riapertura”

NEW YORK. La palla passa ora ai governatori degli Stati americani. “Sta a voi decidere. Vi saremo accanto e riapriremo il Paese”. Lo ha detto Donald Trump ai governatori degli Stati americani illustrando le linee guida per la riapertura degli Stati Uniti.

Secondo quanto riporta il New York Times, il presidente americano ha rimandato le decisioni ai governatori in una decisa retromarcia rispetto ai giorni scorsi quando ha rivendicato la sua totale autorità nel decidere aprendo uno scontro violento con gli Stati americani. Il presidente si sarebbe invece limitato a offrire linee guida per la riapertura. I casi di coronavirus negli Stati Uniti sono oltre 650.000, per l’esattezza 654.301. I morti sono 31.628. E’ quanto emerge dai dati della John Hopkins University.