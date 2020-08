Trump “Sceriffi ai seggi per tutelare i cittadini da brogli”

WASHINGTON. Donald Trump ha annunciato che è pronto a mandare “sceriffi e forze dell’ordine” nei seggi per controllare che non ci siano brogli nelle elezioni di novembre.

Non è tuttavia chiaro se abbia l’autorità per farlo. Le parole del presidente, affidate alla Fox, arrivano mentre la sua campagna sta reclutando decine di migliaia di volontari per quello che secondo alcuni dirigenti repubblicani potrebbe essere la più grande operazione di monitoraggio del voto.