Tulipani danno spettacolo in Piemonte al castello di Pralormo

Grande spettacolo della natura è quello offerto dai tulipani in questi primi giorni di aprile. E’ stata infatti inaugurata ieri (e non è stato uno dei tanti “pesci d’aprile”) l’edizione 2023 della rassegna “Messer Tulipano” che si svolge nel Pianalto, un angolo felice e in espansione del Piemonte, nel comune di Pralormo, ai confini tra le province di Torino e di Cuneo. In un bel castello, che sovrasta la cittadina, da decine di anni la fioritura di migliaia di tulipani fa aprire le porte della nobile residenza e viene così salutata da migliaia di persone.

Ieri c’è stata l’inaugurazione, in perfetto stile sabaudo, con il conte Filippo e la contessa Consolata Pralormo a fare gli onori di casa. Sono loro ad occuparsi in prima persona dell’evento “è un impegno notevole che richiede un notevole sforzo – ammette la contessa – però lo spettacolo che la natura ci offre e la presenza oggi di tante personalità e in tutto il mese di aprile di tante persone e famiglie ci ricompensa di tutto e ci regala una grande felicità”.

La contessa Consolata Pralormo con il vicepresidente della Regione Piemonte e un gruppo si Sindaci e amministratori locali

Inaugurazione con personalità e Sindaci

All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, il consigliere regionale Davide Nicco, il deputato on. Daniela Ruffino, e poi molti dei 26 sindaci del Pianalto che hanno costituito il Distretto del Cibo Chieri – Carmagnola, con in testa il presidente del sodalizio Roberto Ghio. A guidare la delegazione dei Primi Cittadini ha provveduto Mario Moschietto, sindaco di Pralormo, che ha detto “Siamo onorati di ospitare una manifestazione di questo livello, che ha ormai raggiunto una dimensione internazionale e che ogni anno richiama un gran numero di persone sul nostro territorio, in alcuni momenti arrivando a penalizzare persino la viabilità “. Arrivano infatti visitatori da tutt’Italia e da mezza Europa. L’edizione 2023 punta a superare il record di presenze dello scorso anno che è stato di oltre 70 mila visitatori.

Eccellenze che trainano il Pianalto

La rassegna Messer Tulipano di Pralormo, oltre ad ammirare straordinarie varietà di questo particolare fiore, che è sempre stato ritenuto tipico delle terre olandesi, permette di compiere un autentico viaggio in un ambiente naturale suggestivo e di incontrare le delizie enogastronomiche del territorio Pianalto, che di recente si è saputo unire e dare vita al primo Distretto del Cibo del Piemonte. Uno strumento, che se ben utilizzato, potrà offrire importanti opportunità di crescita del territorio e di sviluppo per le aziende agricole e ortoflorofrutticole presenti. I tulipani di Pralormo, gli asparagi di Santena- Poirino, le ciliegie di Pecetto e i peperoni di Carmagnola, sono eccellenze da utilizzare come traino per una economia green autentica.

La rassegna “Messer Tulipano” resterà aperta per tutto aprile e potrà essere visitata tutti i giorni. Un’occasione da non perdere, garantito.