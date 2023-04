Turismo boom di presenze nel ponte del 25 Aprile

In Italia il lungo ponte del 25 Aprile ha dato una forte scossa al turismo. Secondo i dati si sfiora quasi il 90% delle stanze delle strutture ricettive occupate.

Oltre 17 milioni di turisti nostrani e vacanzieri stranieri hanno scelto in massa l’Italia, per ammirare le bellezze delle città d’arte, che in questi giorni sono letteralmente prese d’assalto. “Abbiamo scelto di venire a vedere la città eterna che offre tanto da vedere tra storia, arte e architettura” è il coro di numerosi turisti in visita a Roma. Immancabile poi per moltissime famiglie e persone fare tappa a Venezia, tra ponti e calle. Tra le mete più gettonate c’è la Toscana, non solo Firenze ma anche le sue colline, Pisa e la Versilia. Anche Torino sta facendo il pieno di visitatori, che si riversano nel centro città per ammirare le “Delizie Sabaude” e affollano i Musei: il più ambito è l’Egizio.

Escursioni nel verde

Se le città d’arte registrano tutto esaurito c’è anche chi in questi giorni desidera immergersi nella natura. Cosi va in scena la montagna, approfittando in extremis degli impianti prima della loro chiusura; oppure si scelgono le passeggiate in campagna e ma tra 17 milioni di Italiani che si sono mossi in questo lungo ponte c’è anche chi non ha voluto rinunciare al mare e al primo bagno.

9 milioni di Italiani all’estero

Infine, secondo i dati degli aeroporti e delle agenzie turistiche, si calcola che circa 9 milioni di Italiani hanno scelto di fare una vacanza all’estero visitando soprattutto le capitali europee, tra le quali hanno sempre un forte richiamo Parigi e Londra e sono in ascesa Madrid e Praga.