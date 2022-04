Ucraina, l’esercito russo intensifica gli attacchi su Kiev

Nel cinquantunesimo giorno di conflitti la Russia sta preparando una controffensiva in tutto il Paese, con particolare attenzione alla capitale: si tratta di un vero e proprio atto di ritorsione per i numerosi sabotaggi ricevuti nell’ultimo periodo da parte delle forze ucraine. Nella notte l’eco delle sirene antiaeree sono risuonare in tutto il Paese e sono state segnalate esplosioni in diverse città tra cui Kiev, Kyiv, Kherson e Bila Tserkva.

Alcune esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev e nella regione della capitale ucraina. Mosca ha riferito che questa notte missili russi a lungo raggio Kalibr hanno colpito una fabbrica di armi nella periferia della capitale: “Le officine per la produzione e la riparazione di sistemi missilistici antiaerei a lungo e medio raggio, così come i missili anti-nave, sono state distrutte“, ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov.

Quasi 200 bambini ucraini uccisi e 255 feriti

Sale ad almeno 198 il numero di bambini ucraini rimasti uccisi dall’inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio. Lo rende noto l’ufficio del procuratore generale ucraino, secondo quanto riporta Ukrinfor. I minori rimasti feriti sono almeno 355.

Carro armato russo caduto da un ponte nella regione di Chernihiv (Foto: Vyacheslav Skoryak)

Bombe su Kharkiv e Senkivka

Diverse aree residenziali di Kharkiv sono state bombardate. Lo ha affermato Oleh Syniehubov, capo dell’amministrazione militare della regione. Intorno a Izium, da cui le forze russe stanno cercando di avanzare verso il Donbass orientale, “sono in corso ostilità e le nostre forze armate stanno trattenendo il nemico in modo che non possano trasportare le loro attrezzature nelle regioni di Luhansk e Donetsk“, ha spiegato Syniehubov.

Bombe con mortai del villaggio di Senkivka passaggio di frontiera terrestre a tre vie tra Ucraina, Russia e Bielorussia sul lato ucraino, nella regione di Chernihiv. Lo ha segnalato il servizio delle guardie di confine ucraine, citata dal Kyiv Independent, specificando che non ci sono state vittime.

Mariupol sotto assedio: feroci combattimenti in città

Lo stabilimento siderurgico Ilyich a Mariupol è sotto il controllo dell’esercito russo. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, aggiungendo che l’impianto è stato liberato “da un gruppo di forze russe e unità della milizia della repubblica di Donetsk, a seguito di operazioni offensive“.

Il comandante della 36esima brigata della Marina ucraina, il maggiore Serhiy Volyna, ha lanciato un appello alle autorità per sbloccare Mariupol il prima possibile “militarmente o politicamente“. Secondo Volyn, da questa mattina sono in corso feroci combattimenti, i russi avanzano in modo aggressivo, la situazione è critica. “Non abbiamo alcuna intenzione di arrenderci, – ha asserito in un’intervista all’Ukrainska Pravda – ma la situazione sta precipitando“.

I russi starebbero riesumando i cadaveri sepolti per coprire i crimini di guerra

Ma c’è una notizia diffusa dal consiglio comunale di Mariupol che sta sconvolgendo l’opinione pubblica mondiale: gli occupanti russi avrebbero iniziato a riesumare i cadaveri sepolti nei cortili dei blocchi residenziali. “I soldati russi non stanno permettendo ai residenti di seppellire le persone, – si legge in un post su Telegram dei funzionari locali – ogni cortile ora ha un supervisore per far rispettare questa regola“. A quanto pare nella città portuale ci sarebbero, secondo Kiev, 13 forni crematori mobili e le autorità cittadine sospettano che i russi stiano cercando di coprire i crimini di guerra.