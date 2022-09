Questa mattina le truppe russe hanno colpito con dei razzi un convoglio umanitario civile in uscita da Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, provocando la morte di almeno 23 persone e il ferimento di altre 28. Lo ha riferito su Telegram il governatore regionale militare Oleksandr Starukh, citato da Unian, secondo cui le persone colpite erano in fila per lasciare il territorio temporaneamente occupato, per prendere i loro parenti e portarli via.

Lo stesso governatore Starukh ha proclamato per domani una giornata di lutto nella regione di Zaporizhzhia per ricordare la tragedia e onorare la memoria dei morti, definendo quanto accaduto “un altro attacco terroristico da parte di un paese terrorista“.

Mykolaiv, colpito un edificio residenziale: civili sotto le macerie

Ma non si tratta dell’unico attacco scagliato in queste ore dalla Russia in Ucraina: nella notta a Mykolaiv, nel sud del Paese, l’esercito russo ha colpito un edificio residenziale. E secondo alcune testimonianze ci sarebbero delle persone sotto le macerie.

Il governatore Vitaly Kim ha scritto sui social: “Potenti esplosioni a Mykolaiv. Rimanete nei rifugi“. Il sindaco Oleksandr Sienkevych ha affermato che i russi hanno sparato contro un quartiere dove abitano solo civili e dopo l’esplosione è scoppiato un vasto incendio. Ieri un raid russo con bombe a grappolo ha colpito nella città una fermata dell’autobus provocando morti e feriti.

Missili su Dnipro: un morto e cinque feriti

Missili Iskander hanno colpito nella notte la città orientale di Dnipro, una persona è rimasta uccisa e cinque ferite. Distrutta anche un’azienda di trasporto locale: nell’incendio causato dall’esplosione sono bruciati 52 autobus, altri 98 sono stati danneggiati. Colpiti anche diversi condomini, una scuola, ed edifici amministrativi. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko.

“Anche nella regione di Nikopol la situazione resta tesa. I russi hanno colpito il distretto con missili e artiglieria pesante per tre volte. Nella comunità di Chervonohryhorivka sono stati danneggiati impianti industriali, una dozzina di case private, una condotta idrica e una linea elettrica. A Nikopol, le granate hanno colpito case private“, ha affermato Reznichenko.

Dnipro: un’intera famiglia composta da madre, nonna e due bambini è stata uccisa dopo un attacco missilistico russo. L’unico superstite è il cane “Krym”, che veglia sulle macerie di quella che era l’abitazione in cui viveva

Il presidente Putin riconosce l’indipendenza del Kherson e Zaporizhzhia

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato i decreti con cui ha riconosciuto ufficialmente l’indipendenza delle regioni ucraine di Zaporizhzhia e Kherson. Mosca aveva già riconosciuto come indipendenti da Kiev le altre due regioni ucraine, Donetsk e Lugansk, alla vigilia dell’invasione dell’Ucraina a febbraio. Con una cerimonia al Cremlino quest’oggi Putin firmerà l’annessione unilaterale delle quattro regioni dopo i referendum farsa imposti dalla Russia, ritenuti però illegali dalla comunità internazionale.

Sempre oggi il Consiglio di sicurezza dell’Onu voterà una risoluzione di condanna dei referendum di annessione di diverse regioni ucraine da parte della Russia, testo che non ha possibilità di essere adottato a causa del diritto di veto di Mosca. L’incontro si svolgerà alle ore 20 italiane prima di un’altra discussione programmata sulle perdite scoperte sui gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico. Lo ha reso noto la presidenza francese del Consiglio.

Biden: “Usa non riconosceranno mai annessioni a Russia”

Gli Stati Uniti non riconosceranno mai il tentativo della Russia di annettere territorio ucraino. Lo ha detto il presidente Joe Biden prima della cerimonia di oggi in cui il presidente russo Vladimir Putin in cui dichiarerà l’annessione alla Russia delle quattro regioni ucraine. “Gli Stati Uniti, voglio essere molto chiaro su questo, non riconosceranno mai, mai, mai le pretese della Russia sul territorio sovrano dell’Ucraina“, ha affermato Biden.