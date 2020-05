Ue, le regole, allentate, sugli aiuti di Stato ed il loro peso reale

BRUXELLES. Da quando, il 19 marzo scorso, Bruxelles ha allentato le regole sugli aiuti di Stato per rispondere all’emergenza coronavirus, sono state 124 le decisioni Ue prese per dare il via libera a 166 misure nazionali. La Germania, con circa il 51% del totale, è prima per l’ammontare dei sussidi approvati da Bruxelles. Seguono staccate Francia (17%) e Italia (15,5%).

Regno Unito (4%), Belgio (3%) e Polonia (2,5%). Gli aiuti di Stato notificati dagli altri Stati membri rappresentano appena tra lo 0,5% e l’1,4% del totale. Negli ultimi due mesi la Commissione europea ha autorizzato aiuti di Stato nei Paesi Ue e nel Regno Unito per un totale pari a circa 1.950 miliardi di euro. E’ stata oggi una portavoce dell’esecutivo comunitario a fare il punto della situazione rendendo note le cifre aggiornate delle interventi pubblici a sostegno dell’economia europea.

Norbert Ciuccariello