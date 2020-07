Ultime fasi del collaudo del ponte di Genova, il presidente Toti “Ci siamo”

GENOVA. Sul nuovo ponte di Genova si è conclusa la ‘fase zero’ del collaudo statico, iniziato questa ieri mattina.

Le operazioni sono ora sospese in attesa di portare altri mezzi sul viadotto e la ripresa dell’attività è prevista nel primo pomeriggio. In una delle prove tutti i mezzi saranno portati sull’impalcato, interessato dalle prove a settori. Lo si apprende dalla struttura commissariale. Nel collaudo sono impiegati complessivamente 54 autoarticolati da 44 tonnellate ciascuno, per un peso totale di circa 2.500 tonnellate. “Manca davvero poco ormai… sul ponte di Genova questa mattina sono iniziate le prime prove di collaudo, che andranno avanti nei prossimi giorni. Questo cantiere non si è mai fermato, neanche durante l’emergenza Covid, e grazie al lavoro incessante di tanti è diventato il simbolo dell’Italia che può e deve realizzare i suoi obiettivi. In Liguria costruiamo il futuro, oggi e domani, nonostante tutto e tutti. E ne siamo orgogliosi”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti su Facebook.