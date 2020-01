Una mostra nella casa natale di Alberto Sordi per il centenario della nascita

ROMA. Per il centenario della nascita di Alberto Sordi (15 giugno 1920), la storica residenza romana dell’attore aprirà i battenti per una mostra. A proporla, dal 13 marzo alla fine di giugno, la Fondazione Museo Alberto Sordi e la giunta Raggi in una memoria ha acconsentito a promuoverla. La mostra si svilupperà in vari locali della villa.

Si tratterà di un percorso multimediale realizzato anche in un padiglione nel piazzale antistante la villa che ospiterà una sala cinematografica di ingresso gratuito per la proiezione dei vari film dell’Albertone nazionale.

Nell’anno del centenario della nascita, anche la Rai omaggerà l’attore romano, dedicando parte della sua programmazione, a partire dalla messa in onda del lungometraggio Alberto, con Edoardo Pesce che vestirà i panni di Sordi. Il docufilm, che andrà in onda il 7 gennaio su Rai 1, sarà arricchito dalle interviste a personaggi del calibro di Ettore Scola e Carlo Verdone.