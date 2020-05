Ursula von der Leyen: da Ue un miliardo di euro per vaccino anti-Covid

“Spero che il 4 maggio segni una svolta nella lotta contro il Coronavirus, i partner sono molti ma il fine è unico: sconfiggere questo virus.” Queste le affermazioni della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha lanciato una maratona internazionale per la raccolta di fondi, denominata “World against Covid-19”, che aiuterà a produrre vaccino, terapie e diagnostica.

Inoltre von der Leyen ha annunciato l’investimento di un miliardo di euro per lo sviluppo di un vaccino da parte della Commisione Ue. “Dobbiamo unire le forze e donare. Dobbiamo raggiungere almeno 7,5 miliardi di euro“, ha aggiunto.

“La pandemia sta colpendo ogni paese al mondo, con sofferenza e dolore. – ha proseguito la presidente della Commissione Ue – La realtà è che dobbiamo vivere con il virus finché non troviamo un vaccino. Per questo uniamo le forze. La Commissione europea dona un miliardo di euro per la risposta globale al Coronavirus. Questo è lo sforzo della squadra europea“, ha infine concluso von der Leyen.

Norbert Ciuccariello