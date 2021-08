Usa, l’uragano Ida si abbatte sulla Louisiana e miete la prima vittima

A sedici anni esatti dal triste anniversario in cui si ricorda Katrina, il sesto uragano atlantico più forte mai registrato nella storia, c’è un altro uragano che si sta abbattando nella zona Sud-Ovest degli Stati Uniti portando forti venti e piogge intense. Si tratta dell’uragano Ida, che nei giorni scorsi aveva raggiunto la categoria 4 in una scala che prevede ne prevede al massimo 5. Questa categoria prevede venti che soffiano ad una velocità che compresa tra i 210 ei 249 chilometri all’ora.

Il suo arrivo era molto temuto dalle autorità locali che pensavano potesse provocare danni ingenti, molto simili a quelli provocati da Katrina 16 anni fa. Fortunatamente con l’andare delle ore il ciclone ha perso di intensità e il National Hurricane Center sostiene che stia diventando di categoria 1. Secondo da Cnn nello Stato attualmente si registrano raffiche di vento di circa 155 chilometri orari. In alcuni punti c’è stato un innalzamento dei corsi d’acqua e del mare nella parte costiera intorno ai 5 metri. Aumenta così il rischio inondazioni nelle aree dove la costa è più bassa.

Oltre un milione di abitanti senza energia elettrica

Secondo le prime stime provvisorie sono intorno al milione i cittadini statunitensi residenti nella zona rimasti senza elettricità. Uffici pubblici e ospedali hanno dovuto ricorrere a generatori di energia per continuare a prestare la propria fondamentale attività, mentre per il privati potrebbero volerci settimane prima di ripristinare il pieno funzionamento della rete elettrica.

Negli ospedali è allerta massima: le strutture già messe a dura prova dal Covid in queste ore attendono l’arrivo di feriti e sfollati. È possibile che i posti disponibili non siano abbastanza per poter ospitare tutti coloro che necessitano di cure.

I media locali hanno diffuso la notizia della prima vittima dell’uragano. Si tratterebbe di un uomo deceduto dopo essere stato colpito da un albero sradicato.

Squadre di soccorso pronte ad intervenire non appena l’uragano perderà intensità

Il governatore della Louisiana, John Bel Edwards, intervistato dalla Cnn, ha ammesso di essere a conoscenza delle numerose richieste di aiuto che continuano a pervenire ai numeri di emergenza. Ha sottolineato che al momento è molto complicato effettuare i soccorsi a causa delle condizioni metereologiche sfavorevoli e pericolose.

Edwards ha informato che sono 21 le squadre di soccorso pronte ad intervenire non appena la situazione meteo lo permetterà. Infine le stesse autorità locali e presidente Joe Biden hanno invitato la popolazione a rimanere al riparo e non correre rischi, sia per i cittadini residenti vicino alla costa sia per quelli che abitano nell’entroterra.