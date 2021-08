Usa, madre salva il figlio battendosi a mani nude contro un puma

Un puma è stato sconfitto da una mamma nel sud della California. La donna ha salvato suo figlio secondo quanto riportato dal quotidiano “The Guardian”.

Il fatto è accaduto domenica 29 agosto. La mamma nel vedere il figlio tra le zampe del felino, si è precipitata dal puma di montagna e lo ha messo in fuga.

La madre ha sferrato colpi a mani nude

Un puma di 30 libbre ha attaccato un bambino di cinque anni che stava giocando nel giardino vicino a casa sua a Calabasas, nel sud della California, domenica 29 agosto. La madre del ragazzo era in casa quando ha sentito un rumore. Vedendo suo figlio tra le zampe del felino, la madre si è precipitata a prestare soccorso al figlio e senza pensarci su ha colpito il felino a mani nude facendolo scappare.

I genitori del bambino, ferito alla testa e al busto, lo hanno portato rapidamente in un ospedale di Los Angeles e allertato le forze dell’ordine. Il puma è stato poi trovato nascosto tra i cespugli da un ufficiale del servizio veterinario.

A causa del suo comportamento e della vicinanza all’attacco, la guardia ha ritenuto che fosse probabilmente il puma fosse aggressivo e, per proteggere la sicurezza pubblica, gli ha sparato. ha detto la guardia.

Puma trasferiti dalla Sierra Nevada in California

I Puma chiamati leoni di montagna da qualche anno sono stati trasferiti dalla Sierra Nevada in California per allontanarli da un branco di pecore di montagna Bighorn, perché a causa delle loro predazioni le pecore erano in via di estinzione.

Si è sperimentato un metodo non violento per ridurre il numeri di felini nella zona tuttavia non può essere l’uomo a decidere dove un puma debba vivere. In California infatti questi felini rischiano di avvicinarsi troppo ai centri abitati provocando quanto è successo al piccolo salvato dalla coraggiosa mamma.

I leoni di montagna come orsi e lupi, sono dei grandi camminatori, capaci di percorrere lunghi tragitti in pochi giorni e giungere in prossimità dei villaggi in poco tempo. Si racconta di un puma spostato a più di centocinquanta chilometri dal luogo di cattura è stato capace di farvi ritorno. Per poi essere nuovamente catturato e portato in un’altra area distante il doppio dei chilometri e in direzione opposta.