Vacanze all’estero sì, ma non possono mancare pasta e panettone

In vacanza all’estero durante le festività natalizie? Ma con pasta e panettone in tavola. Sono i prodotti di cui gli italiani sentirebbero più la mancanza. Dai dati di una rilevazione dell’Istituto Ixè per conto di SICE (Servizi Integrati Comunicazione Export), emerge che il prodotto di cui si sente più la mancanza è la pasta (22%), seguita da panettone (15%), pandoro (7%), altri dolci tipici regionali (7%), lasagne (7%), pesce e frutti di mare (5%), cotechino e zampone (5%).

L’analisi, condotta tra il 15 e il 17 dicembre su un campione di italiani maggiorenni e rappresentativo per genere, età e macro zona, mette in evidenza alcune differenze territoriali. In particolare: una maggiore rilevanza della pasta nelle regioni del Centro; il panettone nel Nord Ovest; le lasagne/pasta al forno, sempre al Centro; il pesce e i frutti di mare, nel Mezzogiorno; i tortellini nel Nord Est.

Dal report emerge anche un’altra interessante curiosità: solo l’1% degli italiani ha indicato il caffè tra i prodotti di cui sentirebbe la mancanza in caso di vacanza all’estero nel periodo natalizio.

Export ‘Made in Italy’: nel 2018 vini e prodotti Dop e Igp hanno prodotto quasi 9 miliardi di euro

Sice, che è partner del sistema delle Camere di Commercio Italiane all’estero con 78 sedi distribuite in 55 Paesi, sottolinea l’importanza fondamentale che l’export di prodotti enogastronomici rappresenta per l’economia italiana: nel 2018 il valore dei prodotti Dop e Igp esportati all’estero è stato di 3,57 miliardi di euro. Al primo posto di questa speciale classifica ci sono i formaggi, per un valore esportato di 1,7 miliardi di euro.

Per quanto riguarda i vini il valore dell’export è 5,4 miliardi di euro. Gli Stati Uniti sono il principale mercato di destinazione, per un controvalore di 1,3 miliardi di euro