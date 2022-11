Vacanze in Spagna tra cultura, movida, mare e casinò

La Spagna racchiude tantissime bellezze nelle sue città incantevoli, ricche di patrimonio storico archeologico, mare e ottima cucina. Sarebbe impossibile indicare tutti i luoghi spagnoli da visitare almeno una volta nella vita, per questo consiglieremo soltanto alcune zone: Andalusia, Valencia, Barcellona e Isole Baleari.

Isole Baleari: tra Ibiza, Formentera, Palma de Mallorca e Minorca

Non è un caso se le grafiche e il design dei giochi di casinò online con slot machine, poker, blackjack e roulette si ispirano alle Isole Baleari, lì dove è possibile scoprire una natura incontaminata, fare il bagno in acque limpide, divertirsi in spiaggia ballando sin dal pomeriggio e vivere le discoteche più famose al mondo.

Praticamente, a Ibiza, Formentera, Minorca e Palma de Mallorca, c’è tutto ciò che qualsiasi turista desidererebbe in vacanza. È possibile fare un tour fra le isole in una settimana per visitare tutte le zone balneari, oppure prendere un volo da Valencia per Ibiza, dove sono presenti voli nazionali e internazionali quasi tutti i giorni. Gli amanti del gioco hanno la possibilità di fare una puntatina al Casinò di Ibiza, che possiede anche tutti i migliori servizi per il massimo comfort degli ospiti.

Valencia: tra mare, ottimo cibo e tantissima cultura

Il Casinò di Valencia ha ispirato tantissimi giochi come la roulette Betfair ma sono molte le caratteristiche che rendono questa città un melting pot di divertimento, cultura, mare, sole e relax.

Oltre alle numerose spiagge dove rilassarsi, fare il bagno e bere qualcosa ai chiringuito o mangiare piatti tipici nei ristoranti in riva al mare, a Valencia ci sono un’infinità di musei, architetture storiche di notevole importanza e nella Cattedrale è possibile ammirare il Sacro Graal. Per assaporare i piatti tipici e tutti i cibi più buoni della città, è possibile fare un tour nel Mercato Centrale, il più grande d’Europa.

Tour in Andalusia: la regione ispano-araba

Siviglia, Cordoba, Granada, Malaga, in un tour ricco di bellezze architettoniche e luoghi incantevoli patrimonio dell’umanità, ecco perché l’Andalusia è sicuramente una delle regioni più affascinanti al mondo. A Siviglia è possibile visitare l’Alcazar, Piazza di Spagna e tantissimi altri luoghi incantevoli, a Cordoba c’è il quartiere arabo antico, tutto in bianco, a Granada è possibile ammirare l’Alhambra, il quartiere di Albaycin e tantissimi altri luoghi magici.

Per il mare non c’è nulla di meglio che trascorrere qualche giorno a Malaga o Marbella, qui c’è anche un casinò dove divertirsi e pernottare.

Barcellona e il suo fascino

Non solo Ramblas ma anche uno splendido casinò situato nella zona della movida, perché Barcellona è una città tutta da vivere. Per gli amanti del mare è possibile fare tappa a Lloret de Mar, qui c’è un casinò con i migliori servizi, mare limpido e movida ogni giorno. Da non perdere sono la Sagrada Familia, Parc Guell, Casa Mila, Casa Batlló di Gaudì, il museo di Picasso, Parc de Montjuic e la Fontana Magica, il barrio Gotico e tantissime altre attrazioni.