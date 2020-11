Vasco Rossi sceglie Bologna per girare il video del nuovo singolo

Vasco Rossi ha scelto Piazza Maggiore, luogo di ritrovo tradizionale dei bolognesi, per girare il video del suo nuovo singolo in uscita il prossimo primo gennaio.

Il rocker di Zocca – come riporta l’edizione online del Resto del Carlino che ha pubblicato le immagini del suo arrivo nel cuore della città emiliana – è giunto in piazza poco dopo le sei e mezza di ieri pomeriggio, seguito da una piccola troupe. Si tratta del primo video girato dal cantante modenese a Bologna. Piazza Maggiore, deserta, è stata recintata per permettere le riprese.