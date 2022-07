Verona, sgominata la baby gang che terrorizzava i coetanei

Questa mattina la polizia ha effettuato 16 misure cautelari nei confronti di un gruppo di giovani componenti di baby gang che agiva a Verona. Sarebbero responsabili di diverse rapine, furti, ricettazioni, uso illecito di carte di credito, estorsione, violenza privata e lesioni, commesse tra settembre 2020 e novembre 2021. Le vittime designate erano soprattutto altri coetanei.

In particolare gli agenti della Squadra Mobile di Verona hanno fato esecuzione a 6 custodie cautelari in carcere, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona e altre 10 misure cautelari, di cui 6 custodie cautelari in carcere e 4 collocamenti in comunità emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Venezia.