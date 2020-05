Verso il ripristino dei colloqui in carcere fra detenuti e parenti

ROMA. “Stiamo lavorando per cercare di ripristinare gradualmente i colloqui in carcere”, forse già dal 18 maggio.

Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a margine della presentazione dei nuovi operatori socio-sanitari che saranno in servizio negli istituti penitenziari italiani. “Dobbiamo cercare di creare degli spazi per gli incontri in condizioni di sicurezza – ha aggiunto il ministro – lavoriamo con monitoraggio e prospettiva”.