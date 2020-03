Via libera alle assunzioni di medici e infermieri in pensione, è emergenza

ROMA. Via libera alle assunzioni di medici e infermieri in pensione da parte delle regioni e delle province autonome: l’Inps ha pubblicato la circolare con le istruzioni operative. Gli incarichi possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate dal decreto del 9 marzo.

Medici e infermieri andati in pensione con Quota 100 potranno lavorare cumulando la pensione con l’attività lavorativa per fare fronte all’emergenza Covid 19. Lo si legge in una circolare dell’Inps in applicazione del decreto del 9 marzo. “Nei confronti del personale medico e di quello infermieristico, già titolare di trattamento pensionistico quota 100, al quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per fare fronte all’emergenza COVID-19, – si legge – non trovano applicazione le disposizioni in materia di incumulabilità tra pensione e reddito da lavoro autonomo”.

Norbert Ciuccariello