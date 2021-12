Video: Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid, l’annuncio è social

Fedez e Chiara Ferragni nelle stories di Instagram

Non sarà sicuramente una fine dall’anno col botto per Chiara Ferragni e Fedez: su Instagram i Ferragnez hanno annunciato di essere risultati positivi al Covid, anche se entrambi in maniera asintomatica.

“Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri – ha dichiarato la Ferragni – e ieri a seguito di un test molecolare, il cui esito è arrivato oggi, io e Fede siamo risultati positivi“. Poi ha sottolineato che fortunatamente i figli, Leone e Vittoria, sono negativi. Ora ai due genitori spetterà l’arduo compito di indossare per tutto il giorno la mascherina e dovranno cercare di mantenere una distanza di sicurezza, per quanto sia possibile con bimbi così piccoli.

“La nostra priorità in questo momento è tutelare i bambini e che soprattutto stiano bene – ha proseguito il rapper, che poi ha ricordato come questa sia una situazione che ha colpito molte famiglie in Italia e per questo motivo bisogna cercare di sostenersi a vicenda.

Fedez ha infine voluto sdrammatizzare sul fatto di dover passare il Capodanno a casa, circostanza infastidisce più la moglie: “Ma vogliamo dire le cose pazzesche che avevi organizzato per queste cose natalizie: – poi fa un elenco dettagliato a una Chiara Ferragni che sdraiata sul divano ascolta afflitta il marito – la sciata, la ciaspolata, la fonduta, le passeggiate nei boschi, le slitte e a capodanno lo chalet con tutti gli amici. E invece un cavolo amore: io, te e i bimbi. Sei felice?” La faccia della influencer e imprenditrice più celebre d’Italia lascia intendere quanto la delusione sia enorme.