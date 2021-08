|VIDEO| Il premier Draghi canta “Dance Monkey” di Tones and I

Alcuni hanno soprannominato ironicamente questo brano “Muffami“, italianizzazione della strofa “Move for me“, ma il vero titolo della canzone più cercata di sempre su Shazam è “Dance Monkey“, cantata dall’artista australiana Tones and I. In questo video il canale YouTube Musica Ignorante è riuscito sorprendentemente a far cantare il pezzo in questione al premier Mario Draghi. Il risultato è soprendente sia grazie all’ausilio dell’autotune ma soprattutto per il perfetto utilizzo della lingua inglese che il presidente del Consiglio ha sfoggiato in numerose occasioni.