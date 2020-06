|VIDEO| “Inside Out” Salvini al femminile, ma nella testa di Floris

Spesso in ambito calcistico e lavorativo si sente affermare: “Squadra che vince non si cambia“. Stesso discorso vale per i video virali di successo: Gerardo Bosso, video creator celebre con la pagina Facebook Amarcord ha deciso di riproporre una seconda versione del video ironico pubblicato la scorsa settimana dal titolo “Inside Out Salvini – La mascherina“, visto da oltre 6 milioni di persone nell’arco di una settimana.

Questo nuovo filmato, intitolato “Inside Out Salvini – FaceApp e la mascherina“, propone una versione al femminile del leader della Lega, Matteo Salvini, e del conduttore Giovanni Floris, mutazioni di genere rese possibili grazie all’ausilio di FaceApp, applicazione in grado trasformare un volto facendolo sembrare più giovane o più vecchio e simulare come sarebbe l’aspetto di una persona se fosse di sesso opposto.

Giovanni Floris al femminile

A differenza della parodia precedente la scena tratta dal film di animazione Disney “Inside Out” avviene nella mente di Floris, le cui protagoniste animate definiscono “un disastro” le giustificazioni del Salvini femmineo in riferimento al mancato utilizzo della mascherina durante alcuni selfie effettuati nel corso di una manifestazione a Roma.

Molto divertente la scena finale in cui il numero uno del Carroccio viene trasformato nel premier Giuseppe Conte, per la gioia delle cinque emozioni che vivono nella testa del conduttore del programma “Dimartedì” e che sembrano incarnare a pieno lo spirito delle cosiddette “Bimbe di Conte“.

