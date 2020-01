Video: Leucemia infantile, lo spot che ha commosso il web

È sufficiente un solo giro completo dalla lancetta dei secondi di un orologio per trasmettere un’emozione forte, tale da commuovere una persona? Ebbene sì, ne abbiamo avuto l’ennesima riprova grazie all’emozionante campagna ideata dal Gruppo Havas, per la Onlus ‘Quelli che con Luca’, l’associazione fondata da Andrea Ciccioni per sostenere la ricerca contro la leucemia infantile.

Si tratta di uno spot talmente potente e denso di significato da arrivare agli occhi e al cuore degli spettatori come un vero e proprio pugno nello stomaco. Il tutto in un solo minuto. Sessanta secondi che ci fanno immedesimare letteralmente in tutte quelle famiglie che devono affrontare questa terribile patologia e viverne le fasi: la comunicazione della malattia da parte del medico, l’interiorizzazione della notizia da parte dell’iterlocutore, il pianto, la disperazione, estraneazione dalla realtà, le lunghe attese nelle sale d’aspetto d’ospedale, il rapporto con i farmaci, le difficoltà che a volte sembrano insormontabili, la mancanza di appetito. Infine rabbia, solitudine e ancora disperazione. “C’è una malattia che nessuno dovrebbe affrontare, quella del proprio figlio.”

Nonostante i successi raggiunti sino ad oggi dalla ricerca sulla leucemia infantile, ci sono ancora molti passi in avanti da fare: attualmente, infatti, la leucemia è la forma di tumore infantile più diffusa e ogni anno il 20% dei bambini colpiti non riesce a vincerla.

E tra questi anche Luca Ciccioni, che nel 2011, a soli nove anni, ha perso la sua battaglia contro una rara forma di leucemia mieloide acuta. Per lui e per tutti i bambini colpiti dalla stessa malattia, suo padre ha dato vita a ‘Quelli che con Luca’: una ONLUS che finanzia il Laboratorio Interdipartimentale di Terapia Cellulare e Genica «Stefano Verri» e il suo intero staff di ricercatori all’interno del San Gerardo di Monza, polo di eccellenza in Italia per la cura delle leucemie infantili.

La campagna, ideata e curata dal Gruppo Havas, ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone sulla leucemia infantile e portare a conoscenza la ricerca e il lavoro che la Onlus “Quelli che con Luca” (clicca qui per visitare il sito) sta portando avanti da 8 anni. La campagna sarà on air dal 17 gennaio in TV, sul web, nei circuiti di videocomunicazione e nei principali circuiti cinematografici: un film che racconta la malattia da un punto di vista inaspettato e sorprendente. L’anteprima dello spot è stata proiettata il 16 gennaio al Notorious Cinema presso il Centro Sarca di Sesto San Giovanni.

L’idea dell’agenzia è stata affidata al giovanissimo e promettente duo registico formato da Massimiliano Takacs e Antonino Amoroso ed è stata prodotta da The Family, a cui va un plauso speciale per la realizzazione dello spot e per essere riusciti a comunicare il messaggio in maniera chiara, forte e vivida.

Carlo Saccomando