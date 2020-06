|Video ricetta| Involtini di melanzane e riso, il vero sushi all’italiana

Quest’oggi vogliamo proporvi una ricetta estratta da uno dei canali YouTube meglio realizzati e più di successo in ambito culinario: si tratta del canale “Tutti a tavola“, presente anche su Facebook e su Instagram, nato nel 2016 grazie all’intuizione di Debora, grande esperta ed appassionata di cucina tradizionale italiana.

La ricetta che andremo a presentarvi è quella degli “Involtini di melanzane e riso“, che negli ultimi sette giorni è stata tra le più viste (se non la più vista) dagli internauti italiani tanto da entrare tra le prime posizioni nella classifica delle tendenze di YouTube.

Piatto unico completo, leggero e che può essere annoverato come pietanza tipicamente estiva. A detta di molti viene considerato un vero e proprio sushi all’italiana. Può anche diventare un piatto vegetariano nel caso in cui non venga inserito il prosciutto cotto. Secondo l’autrice della ricetta gli involtini di melanzane possono essere realizzati sia come finger, che per un pranzo veloce o addirittura per cena.

Canale Youtube “Tutti a Tavola” (Youtube)

INVOLTINI DI MELANZANE E RISO

INGREDIENTI:

2 Melanzane grandi

200 g Riso (pesato crudo) bollito con sale e curcuma o zafferano

80 g Prosciutto cotto

1 Mozzarella

Formaggio parmigiano o grana grattugiato

200 g Polpa di Pomodoro

Besciamella

Q.b. Olio, Sale, Pepe, Basilico, Origano, Aglio

PREPARAZIONE:

Affettare le due melanzane in maniera tale che le fette risultino abbastanza spesse. Dopo aver disposto le fette su una teglia, il cui fondo è ricoperto da uno strato di carta da forno, mettere in una ciotolina olio, origano e uno spicchio di aglio grattugiato. Con l’olio condito spennellare le fette di melanzana dal lato rivolto verso l’alto e condire con un pizzico di sale. Terminata l’operazione cuocere in forno ventilato o statico a 185°/190° per 15-20 minuti circa.

IL RIPIENO:

Durante la cottura delle melanzane procedere con la preparazione del ripieno: tagliare a tocchetti gli 80g di prosciutto crudo e la mozzarella. Inserire i 200 g di riso, già precedentemente cotto al dente in abbondante acqua salata e un pizzico di curcuma o zafferano (ingrediente facoltativo), in maniera tale da donargli un bel colore giallo. Il consiglio per quanto riguarda il riso è quello di farlo raffreddare prima di procedere con l’ultimazione del ripieno.

Per completare il ripieno inserire il prosciutto e la mozzarella, entrambi a tocchetti, all’interno del riso. Aggiungere due cucchiai di besciamella, un pizzico di pepe nero, 4 o 5 foglie di basilico sminuzzate e del formaggio parmigiano o grana grattugiato. Inseriti tutti gli ingredienti mescolare in maniera tale da rendere il composto omogeneo.

LA SALSA DI POMODORO:

Inserire 200g di polpa di pomodoro in una padella e cuocere a fuoco moderato. Aggiungere qualche foglia di basilico, uno spicchio d’aglio, un filo d’olio, sale e pepe a piacimento. Facciamo cuocere la salsa per qualche minuto e non appena si sarà leggermente addensata togliere dal fuoco.

COMPOSIZIONE DELL’INVOLTINO:

Una volta cotte le fette di melanzane si potrà procedere con l’assemblamento dell’involtino. Disporre le fette su un tagliere. Prendere il ripieno e formare una palla da inserire al centro di ogni fetta di melanzana. Una volta disposta la palla di ripieno al centro, avvolgere il contenuto con la melanzana, in maniera tale da comporre un vero e proprio involtino.

Preparati tutti gli involtini disporli in una pirofila di vetro, la cui base è stata precedentemente sporcata con uno strato della salsa di pomodoro. Disporre gli involtini all’interno della pirofila fino a non lasciare alcuno spazio. Ricoprire lo strato superiore degli involtini con la salsa di pomodoro, un po’ di formaggio grattugiato, un filo di besciamella sopra ogni involtino e un filo d’olio.

Per terminare cuocere gli involtini in forno ventilato o statico a 185°/190° per 10-15 minuti circa.

Carlo Saccomando