Video: Silvio Berlusconi e gli effetti ‘indesiderati’ della terza dose

Ecco la simpatica parodia realizzata da Gerardo Bosso, conosciuto sul web e sui social come Amarcord Produzioni, in cui mostra gli effetti indesiderati del vaccino anti-Covid provocati sull’inossidabile Silvio Berlusconi.

Altro che ‘Super Green pass‘, il Cavaliere dopo la terza dose di vaccino si trasforma in uno tra i supereroi Marvel più amati di sempre: lo stupefacente (the Amazing) Spiderman. Esilarante la scena in cui zia May chiede al nipote come si senta: la risposta del leader di Forza Italia (che non anticipiamo) è spiazzante, il tutto mentre si guarda allo specchio e mostra un six pack da fare invidia a tutti i più assidui frequentatori di palestre!