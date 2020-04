Video: Spagna, donna nuda e ubriaca sale su un’auto della polizia

Non solo in Italia ma anche in Spagna si annoverano alcuni episodi piuttosto curiosi legati ai cosiddetti ‘effetti collaterali’ da Coronavirus, situazioni che coinvolgono la sfera psichica umana e che potrebbero essere stati scatenati dalla quarantena obbligata a casa.

In molti ricorderanno l’episodio risalente a qualche giorno fa, avvenuto a Milano, nel quale un uomo è stato filmato mentre passeggiava completamente nudo per le vie della città.

In Spagna si è verificata una situazione simile ma decisamente più estrema: a Torremolinas, città situata sulla Costa del Sol a meno di 20 chilometri da Malaga, in Andalusia, una donna è salita nuda sopra un’automobile della polizia. Dalle immagini sembrerebbe che la giovane sia in preda ai fumi dell’alcol. Successivamente la donna è stata bloccata da alcuni agenti ed è stata ammanettata. Inoltre durante l’operazione di arresto non è passata inosservata la manganellata inferta alla coscia della giovane da parte di un poliziotto. Fortunatamente non sono stati inflitti altri colpi.

Carlo Saccomando