|VIDEO| ‘Voglio fare i Tik Tok’, è il primo inedito di Highlander Dj cantato da Conte

Giuseppe Conte è senza ombra di dubbio uno tra i soggetti, se non il personaggio per eccellenza, più utilizzato nelle parodie di YouTuber d’eccellenza e digital creator italiani. Solitamente, come nel caso della parodia pubblicata da Musica Ignorante, il premier reinterpreta (per così dire) alcuni dei brani più famosi del panorama italiano o addirittura internazionali. Ma in questa occasione Highlander Dj si è superato riuscendo nell’ardua impresa di far cantare al Presidente del Consiglio un brano inedito dal titolo ‘Voglio fare i Tik Tok‘.

Oltre al testo originale e ironico, il dj siciliano ha inserito nel video alcune immagini molto divertenti che immortalano alcuni dei più famosi politici italiani nelle vesti più disparate: Giorgia Meloni si trasforma in una giovane Gwen Stefani, Matteo Salvini indossa i panni dell’avvenente Justin Bieber, mentre Luigi Di Maio calca le passerelle della moda incarnando modelli dal fisico longilineo e dalle capigliature più improbabili. Il tutto reso possibile grazie all’utilizzo della tecnica del deep fake.

Il premier, oltre alla performance canora, lo si vede personificare uno scatenato ballerino, in tuta ginnica e coda di cavallo, oltre a due piccoli fotomontaggi nei quali gli viene applicato un ciuffo biondo in testa alla Denis Dosio, noto influencer e concorrente al Grande Fratello VIP 5 nel 2020, e un baffo brizzolato alla Paolo Brosio.

Il risultato della nuova creazione firmata da Highlander Dj è come al solito eccezionale, ma un plauso particolare gli va tributato per l’idea originale. Una creazione che è difficile pensare non venga apprezzata dallo stesso Giuseppe Conte, se mai avrà modo di vedere il video. E chissà che non gli salti in mente di voler fare i Tik Tok.

Carlo Saccomando