Viminale: 2 milioni di persone controllate e oltre 94mila denunce

Continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine legati al rispetto delle misure dettate dal governo per contrastare l’emergenza Coronavirus. Il Viminale fa sapere che nella giornata di ieri sono state controllate 157.621 persone e 10.326 sono state denunciate, mentre sono stati effettuati controlli su 53.776 esercizi commerciali, denunciati 158 esercenti e sospesa l’attività di 7 esercizi commerciali.

Il totale delle persone controllate da dall’11 al 22 marzo sale così a quota 2.016.318: di cui 92.367 denunciate per inosservanza degli ordini dell’autorità e 2.155 le denunce per false dichiarazioni, per un totale di 94.522 denunce; per quanto concerne gli esercizi commerciali controllati complessivamente sono 973.799 e 2.277 i titolari denunciati.

Secondo il fisico Giorgio Parisi, esperto di sistemi complessi dell’Università Sapienza di Roma e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), bisognerà attendere il 4 aprile prima di riuscire a vedere gli effetti delle misure più restrittive adottate l’11 marzo, successivamente a quelle del 9 marzo: “Il numero dei decessi – ha rilevato – sta aumentando, ma a un ritmo più lento di prima e potrebbe continuare ad aumentare per un tempo molto lungo“.

Norbert Ciuccariello