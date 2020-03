Viminale, oltre 115mila denunciati in 14 giorni di controlli

Continua il pattugliamento di strade, quartieri e parchi da parte delle forze di polizia: dal Viminale fanno sapere che nella giornata di ieri sono state controllate, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 228.057 persone, ed è scattata la denuncia per 8.310 di queste. Dall’entrata in vigore del primo decreto (11 marzo 2020) il numero totale dei denunciati supera quota 115mila (115.673).

I controlli stanno funzionando e la conferma viene dai numeri: sono state 1.639 le denunce in meno rispetto a lunedì, mentre rispetto alla giornata di sabato hanno segnato una diminuzione pari al 25%.

Sempre nella giornata di ieri gli esercizi commerciali controllati sono stati 89.845, denunciati 126 esercenti e sospesa l’attività di 13 esercizi commerciali. Il totale le persone controllate dall’11 al 24 marzo sfiora i 2 milioni e mezzo (2.472.925), quelle denunciate per inottemperanza agli ordini dell’Autorità sono state 110.626 e 2.541 quelle per dichiarazioni false a pubblico ufficiale; mentre risultano 1.151.202 gli esercizi commerciali controllati e 2.506 i titolari denunciati.

Carlo Saccomando