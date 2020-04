Viminale: quasi 14mila sanzioni nella giornata di Pasqua

Sono state quasi 14mila le persone sanzionate dalle forze dell’ordine durante il giorno di Pasqua nell’ambito dei controlli sul rispetto delle prescrizioni per il contenimento del Coronavirus. Lo rende noto il Viminale, spiegando che i controlli sono stati 213.565. Sono state 100 le persone denunciate per falsa dichiarazione o attestazione. I controlli alle attività o eserciti commerciali sono stati 60.435: 121 sanzioni e 47 provvedimenti di chiusura.

La ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli, intervistata alla trasmissione radio “Un giorno da pecora“, su Radio 1, ha espresso la propria soddisfazione per il comportamento corretto di gran parte degli italiani: “I nostri che lavorano sulle questioni del traffico mi hanno mandato qualche messaggio e confermano che tutto è abbastanza tranquillo. Gli italiani hanno capito, anche se è un sacrificio“.

Ieri tra gli episodi di maggior rilievo in ambito di inottemperanza dei divieti di assembramento spicca il caso verificatosi a Palermo, nel quartiere Sperone, in cui decine di persone hanno deciso di ritrovarsi sui tetti dei palazzi per festeggiare la Pasqua a suon di musica e dirette live sui social, attrezzando lo spazio con sedie, tavolini e barbecue. Grazie alla segnalazioni di alcuni abitanti del quartiere e alla visione delle stesse dirette sui social network, la Polizia è intervenuta in breve tempo sul posto, supervisionata da un’elicottero che ha coordinato e filmato l’operazione.

Mentre a Milano i dati della Polizia locale e della Prefettura hanno attestato che i cittadini che si trovavano fuori casa senza un valido motivo sono stati solamente il 5%. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video postato su Facebook, si è voluto soffermare sull’esito dei controlli di Pasqua e Pasquetta in città : “I dati relativi alle altre forze di Polizia, dimostrano che la grandissima maggioranza dei cittadini che sono in giro per la città sono in giro per lavoro. Io vorrei che questo fosse chiaro“. Inoltre il primo cittadino ha sottolineato come di traffico a Milano oggi se ne sia visto e attualmente se ne veda ben poco.

A Roma sono stati oltre 30mila i controlli effettuati tra ieri e sabato dalla polizia locale con 200 illeciti registrati. Più della metà le violazioni emerse ieri. Tra queste diverse auto sono state fermate, con a bordo anche più persone, mentre tentavano di raggiungere il litorale e uscire dalla città senza alcuna giustificazione valida per unirsi a parenti o amici per il pranzo di Pasqua. Fermati anche alcuni runner nei parchi o lontani dalle proprie abitazioni.