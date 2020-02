Volo Roma-New York costretto a scalo d’emergenza per un passeggero indisciplinato

Un volo Alitalia diretto da Roma a New York è stato costretto ad un atterraggio fuori programma nello scalo londinese di Heathrow, a causa di problemi creati a bordo da un passeggero ‘indisciplinato‘. Non appena atterrato la polizia britannica ha arrestato l’uomo ed il volo ha ripreso la sua rotta per gli Stati Uniti. Lo si apprende dai media britannici.

Il volo era decollato da Roma alle 10.37 di ieri mattina e sarebbe dovuto atterrare a New York alle 14.25, ma intorno alle 11.30, mentre l’aereo sorvolava la Francia, a bordo è stata dichiarata un’emergenza di carattere generale ed il pilota ha deviato verso l’aeroporto londinese di Heathrow.

Fonti della compagnia fanno sapere che, a causa di un passeggero indisciplinato (unruly passenger) a bordo del volo AZ 608 Roma-New York, il Comandante, come previsto dagli standard di sicurezza in questi casi, ha scelto cautelativamente di dirigersi verso il primo aeroporto utile lungo la rotta, Londra Heathrow. L’atterraggio a Londra è avvenuto regolarmente e il passeggero è stato fatto sbarcare dall’aereo che è poi ripartito dall’aeroporto di Heathrow alla volta di New York.

Unbelievable control during landing of A380 at #Heathrow Airport with heavy crosswind yesterday 🙏✈️

Video by 📹 (speedbirdtv) on IG. pic.twitter.com/EytvVHuS0x — Aviationdaily✈️الطيران يوميآ (@Aviationdailyy) February 17, 2020

Inoltre stamane è stato diffuso in video, diventato già virale, girato nello stesso aeroporto di Heathrow, in cui si vede l’atterraggio spettacolare dell’aereo Etihad Airbus A380, che combatte contro le raffiche di vento fino a 50 miglia orarie.

Nonostante le dozzine di voli cancellati nella giornata di sabato, i due piloti alla guida del velivolo sono riusciti ad atterrare con un solo tentativo, riuscendo a dirigere l’aereo, dal peso di 573.794 kg, sulla pista per effettuare un cosiddetto atterraggio “a granchio“, una manovra dal coefficiente di difficoltà molto alto.

Norbert Ciuccariello