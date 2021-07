Wayne Rooney ostaggio di modelle seminude e in vena di scherzi

Wayne Rooney ex giocatore inglese e attuale allenatore del Derby County si è trovato in una situazione piuttosto particolare

Vicenda particolare quella dell’ex attaccante del del Manchester United e attuale manager del Derby County. Wayne Rooney 35 anni, sposato con quattro figli non è la prima volta che finisce sulle pagine dei tabloid inglesi ai quali ha dato molto da scrivere, ma questa volta si dichiara innocente.

Due sere fa Rooney con un amico e tre modelle tra le quali modella di Snapchat Tayler Ryan, è andato a fare festa in un locale di Manchester e dopo il party si è trasferito in un hotel, ma complice qualche birra di troppo si è addormentato su una sedia e le ragazze che erano con lui, forse per gioco o per tirargli un tiro mancino si sono fatte immortalare il lato B scoperto accanto al manager dormiente. Inutile dire che in poche ore le foto hanno fatto il giro del mondo.

Rooney si dichiara innocente

Wayne Rooney questa volta si dichiara innocente tanto da chiamare la polizia e specificare che quelle foto sono state scattate senza il suo consenso. L’allenatore ammette di essere caduto in una trappola, perché come si può vedere anche dagli scatti lui era completamente nel mondo dei sogni e non sapeva cosa stesse succedendo in quella stanza d’albergo. L’amico che era con lui ha rinforzato la tesi dell’innocenza dell’ex attaccante dichiarando che tra loro e le ragazze non c’è stato alcun “contatto sessuale.”

In lacrime la madre di Tayler Ryan

La madre della modella Tayler Ryan, 21 anni , più di 13.000 follower su Instagram e quasi 60.000 fan di Tik Tok, è in lacrime e al Mirror fa sapere che sua figlia è una ragazza per bene che viene da una famiglia decente. “Mi sento malissimo per quanto è successo” dichiara mamma Angela “ le ragazze pensavano di essere divertenti ma io ho detto loro che sono state assolutamente stupide” ha concluso disperata.

Certamente le tre ragazze erano in vena di scherzi e lo si può notare anche dalle foto scattate. Tutte e tre seminude, in uno scatto una di loro mostra il suo lato b accanto a Rooney con la didascalia: “Mooney Rooney”. Nella seconda foto una delle ragazze fa un segno di pace accanto a Rooney mentre l’altra è sdraiata sul letto in mutande e nella didascalia chiarisce la situazione: “Sleepy Wayne”