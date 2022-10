Whatsapp down in Italia: dalle 9 di oggi l’app non funziona

Da questa mattina Whatsapp, la celebre applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata dagli utenti italiani, non funziona. Il problema riguarderebbe l’Italia e anche altre nazioni. Secondo quanto afferma il sito specializzato Downdetector in Italia il problema si è verificato a partire dalle 9 di mattina e il picco di segnalazioni di malfunzionamenti è stato intorno alle 9:30.

Per la maggior parte dei casi il problema riguarda la ricezione e l’invio dei messaggi: alcuni utenti non riescono né a inviare e né a ricevere i messaggi, mentre altri riescono ad inviare messaggi che però non vengono recapitati al mittente.

“Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile“, ha affermato un portavoce di Meta, la società proprietaria della piattaforma. A differenza di Whatsapp altri servizi del colosso guidato da Mark Zuckenberg, come ad esempio Facebook e Instagra,) sembrano invece funzionare correttamente. Su Twitter l’hashtag Whatsappdown è in tendenza tra i più ricercati.