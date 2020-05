Zaia: “Lavoriamo col Governo per anticipare le riaperture”

“Stiamo lavorando con il governo sull’ipotesi di poter avere un anticipo sulle riaperture rispetto alla data del 18 maggio“. Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia. “Potrebbe essere l’occasione – ha proseguito – di dare competenze in maniera differenziata alle Regioni sui propri territori.”

L’opinione del governatore è quella che la sua Regione possa rappresentare una sorta di apripista per la sperimentazione di provvedimenti differenti in base alle caratteristiche della stessa e sopratutto all’andamento della curva di contagio: “Se siamo responsabili della salute dei cittadini, è altrettanto vero che il presidente di una Regione possa decidere se aprire.”

Venezia (Facebook)

Per Zaia la salute dei cittadini rappresenta sempre la priorità, ma non dimentica la ripresa economica con la conseguente riapertura delle attività commerciali. Sicuramente il presidente del Veneto non sarà rimasto indifferente davanti alle manifestazioni di ieri a Venezia, come ad esempio in zona ponte di Rialto, nelle quali lavoratori ed esercenti hanno partecipato ad un flash mob pacifico, in cui hanno applaudito per qualche minuto, chiedendo alle istituzioni di riaprire al più presto.

“Tutti abbiamo coscienza della messa in sicurezza, ma quando un operatore ha la protezione e il cliente ha la protezione siamo convinti che sia più che sufficiente – ha concluso – a garantire la salute di entrambi“.

Norbert Ciuccariello