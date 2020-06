Zanardi in condizioni stabili, il risveglio sarà valutato la prossima settimana

Per la quarta notte di fila le condizioni di Alex Zanardi rimangono stabili, situazione considerata incoraggiante dai medici dell’ospedale di Le Scotte di Siena. Il bollettino di questa mattina recita: “Eventuali riduzioni della sedo-anelgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana“. I medici spiegano che la prognosi rimane riservata, mentre l’atleta al momento è “in condizioni di stabilità nei parametri cardio-respiratori.”

Il direttore sanitario dell’ospedale Le Scotte di Siena Roberto Gusinu parlando con i cronisti sull’eventuale avvio della riduzione della sedazione di Zanardi ha affermato: “Il quadro era molto serio e in considerazione di questa serietà i clinici hanno fatto le loro valutazioni e quindi in proiezione si va verso la prossima settimana.” Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità, e “il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente“.

Alex Zanardi (Twitter)

Intanto proseguono le indagini sull’incidente stradale in cui è rimasto gravemente ferito l’ex pilota di Formula 1. Il procuratore capo di Siena, Salvatore Vitello, titolare dell’inchiesta insieme al sostituto Serena Menicucci, ha dichiarato di essere in possesso di un filmato amatoriale contenente alcuni “elementi fondamentali” che potrebbero far luce sulla dinamica del sinistro.

Il magistrato ha inoltre chiarito che sarà necessaria una perizia sull’handbike dell’atleta per appurare se un guasto tecnico può aver contribuito in maniera determinante alla perdita del controllo del mezzo. La consulenza sull’handbike è quanto mai necessaria in quanto alcuni testimoni avrebbero parlato del cedimento di una ruota che avrebbe causato lo sbandamento. Inoltre sarà necessaria una perizia sullo smartphone di Zanardi, per capire se il plurimedagliato paralimpico durante la competizione stesse girando un video, come ipotizzato da alcuni in un primo momento, o meno.

Carlo Saccomando