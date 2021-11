Lo zenzero e le sue molteplici proprietà

Durante le stagioni fredde non c’è niente di meglio che bere una tisana allo zenzero. Questa pianta erbacea ha origini asiatiche, ma già da diverso tempo viene comunemente utilizzata nel resto del mondo. Si può utilizzare come spezia per insaporire i cibi o come infuso. È possibile trovarlo nei mercati e supermercati, in polvere oppure intero. Il suo colore è giallo acceso e ha la forma di una radice.

Il gusto è particolare, molto pungente e piccante, e potrebbe non piacere a tutti. Comunque sia, chi lo consuma regolarmente potrà apprezzare i tanti benefici che gli vengono attribuiti. Per esempio, quello di alleviare i disturbi gastrointestinali, ridurre il gonfiore addominale e la sensazione di nausea. Questa pianta erbacea è anche utile per rafforzare il sistema immunitario e proteggere la salute di legamenti e muscoli.

Proprietà nutrizionali

Lo zenzero non ha molte calorie, per la precisione sono 80 per ogni 100 grammi. Se utilizzato come spezia, il suo consumo non andrà minimamente ad incidere nell’apporto energetico-nutrizionale giornaliero. Contiene un buon apporto di carboidrati, il 17,7%, e una discreta quantità di proteine, l’1,8%, di fibre, il 2% e di zuccheri, l’1,7%. I grassi sono quasi nulli ed è completamente privo di colesterolo.

Zenzero intero e tagliato a fettine (Pixabay)

I benefici

Le proprietà curative dello zenzero sono innumerevoli. Questa pianta erbacea svolge funzione antiossidante, agendo contro l’invecchiamento cellulare e contrastando l’avanzare di malattie croniche. È anche un antinfiammatorio, motivo per cui è molto utile per migliorare i sintomi dell’artrosi. Secondo alcuni studi, aiuta alla perdita di peso e ad aumentare il funzionamento del metabolismo. Per poter apprezzare la sua funzione digestiva, basterà mangiarne un pezzetto alla fine del pasto.

Ha la capacità di ridurre il gonfiore addominale e fungere da gastroprotettore. È in grado di prevenire i disturbi gastrointestinali come l’ulcera, il reflusso o la sensazione di nausea. Un’altra proprietà importante che lo contraddistingue è quella di riuscire a ridurre i livelli di zucchero nel sangue,motivo per cui è considerato un ottimo alleato per combattere l’insorgere di diabete e malattie cardiovascolari

Bere l’infuso allo zenzero serve anche per rafforzare il sistema immunitario e prevenire i malanni tipici dell’inverno, come tosse e raffreddore.

Uso topico dello zenzero

Lo zenzero si può ingerire oppure lo si può applicare esternamente sulla pelle. Basta tritarlo e unirlo a degli oli essenziali, oppure a creme come quelle all’arnica o all’aloe. Se utilizzato in questa modalità ha un’ azione miorilassante ed è in grado di combattere le infiammazioni di muscoli e tendini. È molto utile soprattutto per coloro che praticano sport e che mettono maggiormente sotto stress il fisico.