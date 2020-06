Zingaretti “Il Mes è un’occasione da non perdere”

ROMA. “Il sì al Mes? E’ l’esempio delle cose che dovremmo e si potrebbero fare in fretta: miliardi a tassi molto vantaggiosi per costruire ospedali, portare la sanità sul territorio, assumere personale, investire nelle nuove tecnologie”.

Così a Unomattina il segretario del Pd Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. “Tutto l’insieme di investimenti insomma – ha aggiunto – che proprio il Covid ci ha mostrato essere fondamentali. La protezione delle persone passa per una buona sanità e questa è la buona occasione per trasformare i bisogni in concretezza. Noi per anni abbiamo parlato di una sanità che si avvicina ai territori – ha detto ancora – non bisogna tornare indietro. Investire sulla sanità è anche una possibilità di sviluppo del nostro pil”.