A Gasperini la panchina d’oro 2019, dietro Allegri e Mihajlovic

È Gian Piero Gasperini il vincitore della 28° edizione della “Panchina d’oro” edizione 2018-2019 per la Serie A, il riconoscimento annuale organizzato a cura dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio (A.I.A.C.), che attraverso il voto dei colleghi allenatori della massima serie, sancisce il miglior tecnico della scorsa stagione.

Il tecnico dell’Atalanta ha preceduto in questa speciale classifica Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus e vincitore dell’ultimo scudetto, e Sinisa Mihajlovic, protagonista di una straordinaria rimonta salvezza alla guida del Bologna. All’allenatore orobico, che si è aggiudicato il premio per la prima volta ed è il primo tecnico dell’Atalanta a conseguirlo, è stato riconosciuto il merito di aver espresso una grande qualità di gioco e di essere riuscito nell’impresa straordinaria di portare, per la prima volta nella storia del club, la squadra nerazzurra a qualificarsi in Champions League.

Tutti i vincitori del premio

Per Allegri, attualmente senza squadra, si tratta di una piccola beffa: infatti il tecnico livornese avrebbe potuto consolidare la propria leadership nelle vittorie totali di questo premio portando il proprio palmares a 5 titoli. si dovrà accontentare di rimanere primo a quota 4 “Panchine d’oro”, davanti a Fabio Capello e Antonio Conte a quota 3, mentre a 2 seguono Marcello Lippi, Alberto Zaccheroni, Carlo Ancelotti e Cesare Prandelli, chiudono con una sola vittoria, al pari di Gasperini, Raymond Goethals, Luigi Simoni, Alberto Cavasin, Luigi Delneri, Luciano Spalletti, Roberto Mancini, José Mourinho e Maurizio Sarri.

Fabio Liverani, tecnico del Lecce (Twitter)

Panchina d’argento 2018/19 a Fabio Liverani

Mentre la “Panchina d’argento”, premio istituito dal 2006/2007 per il miglior tecnico della Serie B, viene consegnato a Fabio Liverani, che dal 2017 siede sulla panchina del Lecce. È la prima volta che un tecnico alla guida del club salentino conquista questo riconoscimento.

Accoppiata Panchina d’oro e d’argento

Gian Piero Gasperini, diventa inoltre il terzo tecnico della storia a conquistare in carriera l’accoppiata “Panchina d’oro” e “Panchina d’argento”, La prima edizione del premio per la serie cadetta era stato conseguito guarda caso dal 62enne di Grugliasco, durante la stagione alla guida del Genoa. Gli altri due allenatori ad aver vinto entrambi i premi sono Antonio Conte, con il Bari nel 2008/2009, e Maurizio Sarri, con l’Empoli nel 2013/2014.

“Per me è un grande onore ricevere questo premio così prestigioso. – ha commentato dal centro tecnico di Coverciano – Non posso che condividerlo con il presidente Percassi, i miei giocatori e lo staff. E’ un premio di Bergamo tutta, per quello che abbiamo fatto in questa stagione fantastica dove abbiamo fatto un percorso straordinario. Il premio lo dedico a tutti gli allenatori perché il nostro, anche se siamo privilegiati, non è un lavoro facile“.

Carlo Saccomando