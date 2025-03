Quanto pesa il possesso palla nel calcio di oggi

Il possesso di palla non è e non sarà mai tutto nel calcio, ma è chiaro che l’evoluzione di questo sport ad alti livelli inneschi delle considerazioni non statiche sul tema. E per “alti livelli” si intende anche la Serie B italiana, visto che alcune squadre stanno esprimendo un gioco che merita maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori e degli appassionati.

L’incidenza del possesso palla sulle giocate degli utenti riguardanti la Serie B

Il possesso palla è un dato che, per forza di cose, ha una forte influenza anche sulle scommesse sportive, a prescindere dal tipo di campionato che siamo soliti seguire maggiormente. Capire quanto conta il possesso palla può fare tutta la differenza del mondo in fase di studio. Secondo un’analisi approfondita del sito di scommesse sportive di Betway, il possesso palla non sempre garantisce il successo di una squadra, ma influisce significativamente sullo sviluppo del gioco e sulle strategie adottate. Pertanto, valutare attentamente le statistiche relative al possesso palla può offrire vantaggi competitivi. Il link all’approfondimento completo no si può trovare qui.

Pisa come caso di studio

Il Pisa, nelle prime giornate del campionato di Serie B, ha mostrato un’efficacia offensiva che spicca per la sua peculiarità. Nonostante tocchi un numero relativamente basso di palloni nel terzo offensivo (20° valore del campionato), la squadra di Inzaghi si distingue per la sua capacità di concentrare questi tocchi all’interno dell’area avversaria (5° valore). Questa caratteristica si traduce in un elevato indice di penetrazione in area, il migliore della Serie B, calcolato come il rapporto tra i palloni toccati in area e il totale di quelli nell’ultimo terzo di campo.

Le statistiche confermano le buone prestazioni del Pisa e la sua capacità di concretizzare le occasioni create. Tuttavia, emerge anche un approccio tattico ben definito, che punta a massimizzare l’efficacia dei palloni giocati in area. Sarà interessante osservare se Inzaghi manterrà questa strategia per tutta la stagione o se apporterà modifiche in base all’evoluzione del campionato e degli avversari.

Il Cosenza: un potenziale inespresso ed il dilemma sul possesso palla

Il Cosenza si trova attualmente in una posizione di classifica difficile, a causa di una penalizzazione di 4 punti. Tuttavia, analizzando le statistiche avanzate, emerge un quadro diverso. La squadra calabrese, infatti, è tra le migliori del campionato per quanto riguarda i parametri degli expected goals (xG) creati e concessi. In particolare, il Cosenza ha la seconda miglior differenza xG del campionato, escludendo i rigori, alle spalle del solo Pisa.

Le difficoltà del Cosenza sembrano quindi essere legate principalmente alla difficoltà di concretizzare le occasioni create. Nonostante un’elevata produzione di xG (9.9 npxG creati, sesto miglior valore del campionato), la squadra ha segnato solo 6 gol, un dato inferiore alle aspettative. Questa inefficacia sotto porta è la principale causa della discrepanza tra le prestazioni sul campo e la posizione in classifica.

Le cause di questa difficoltà possono essere molteplici, a partire dalla mancanza di cinismo. La squadra potrebbe avere difficoltà a trasformare in gol le occasioni create, a causa di errori individuali o di una mancanza di precisione sotto porta.

C’è poi ovviamente la sfortuna. In alcuni casi, la mancata concretizzazione delle occasioni potrebbe essere dovuta a episodi sfortunati, come pali, traverse o parate decisive dei portieri avversari. Infine, la pressione psicologica, visto che la difficile situazione di classifica e la penalizzazione potrebbero influire negativamente sulla fiducia dei giocatori e sulla loro capacità di finalizzare le azioni offensive.

Sarà fondamentale per il Cosenza trovare soluzioni per migliorare la propria efficacia offensiva e tradurre in gol le numerose occasioni create. Solo in questo modo la squadra potrà risalire la classifica e dimostrare il proprio valore. In ogni caso, possesso di palla non sempre è sinonimo di vittoria. E questo vale anche per il calcio contemporaneo.