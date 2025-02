La storia della Coppa del Mondo inizia nel 1930, in quell’occasione l’Italia non partecipava e fu l’Uruguay ad alzare il primo storico trofeo. Oggi, tutti i siti di scommesse calcio e news presentano sempre le quote delle favorite alla vittoria dei Mondiali, anche se è un evento sportivo che si tiene ogni quattro anni, perché è così importante che presenta sempre novità e grandi campioni.

La letteratura calcistica e le statistiche all time presentano diversi primati e tanti calciatori hanno fissato record incredibili, scopriamo quali sono le curiosità più importanti sulla Coppa del Mondo.

Brasile la Nazionale più vincente, seguono Italia e Germania

La Nazionale Verdeoro ha vinto la prima Coppa del Mondo nel 1958, bissando il successo nel 1962: insieme alla Nazionale italiana è stata l’unica capace di vincere due Mondiali consecutivi.

Oggi il Brasile ha 5 Coppe del Mondo in bacheca, l’ultima nel 2002 ed è l’unica squadra ad aver partecipato a tutte le edizioni del Mondiale.

Al secondo posto nell’albo d’oro della Coppa del Mondo ci sono Italia e Germania con 4 Mondiali vinti, l’ultimo trionfo degli Azzurri risale al 2006, mentre l’ultima coppa dei tedeschi è del 2014.

Qual è la Nazionale che ha perso più finali di Coppa del Mondo?

In questo sport può accadere di tutto, spesso i record positivi si intersecano con quelli negativi, come è accaduto alla Germania, la Nazionale che ha disputato più finali Mondiali e ne ha perse di più: su 8 finali, i Tedeschi hanno ottenuto 4 vittorie e altrettante sconfitte.

Vittorio Pozzo: l’unico CT capace di vincere due Coppe del Mondo

Torniamo indietro nel tempo di quasi un secolo, quando l’Italia fissava i record dei Mondiali di calcio con Vittorio Pozzo, l’unico allenatore della storia capace di vincere due Coppe del Mondo, per giunta in due edizioni consecutive.

Pozzo vinse i Mondiali di calcio con la Nazionale Italiana nel 1934 e nel 1938, attualmente il suo record è ancora imbattuto.

Giocatori che hanno vinto il mondiale anche da allenatori

Questa speciale classifica è dominata da Mario Zagallo, che vinse il Mondiale giocando con il Brasile nel 1958 e nel 1962, poi da allenatore nel 1970.

Franz Beckenbauer e Didier Deschamps hanno vinto rispettivamente con Germania e Francia una Coppa del Mondo da calciatori e una da allenatori.

L’unico calciatore che è riuscito a vincere 3 Coppe del Mondo in carriera è Pelé, che trionfò con il Brasile nel 1958, nel 1962 e nel 1970.

Record di gol in Coppa del Mondo

Il miglior bomber di tutti i tempi nella storia dei Mondiali è Miroslav Klose, che dal 2002 al 2014 in quattro edizioni è riuscito a segnare 16 gol: mai nessuno come lui.

Ronaldo il Fenomeno e Lionel Messi detengono il record a pari merito di 11 match con almeno 1 gol segnato, mentre il record di reti segnate in una singola edizione di Coppa del Mondo è di 13 gol, fissato nel 1958 da Fontaine, calciatore francese.

Le 3 finali terminate ai rigori

In tutta la storia dei Mondiali, sono soltanto 3 le finali terminate ai rigori, tra le curiosità notiamo che ben due volte su tre ci sono Italia e Francia.

La prima finale che è terminata ai rigori risale al Mondiale USA ‘94: Brasile – Italia. In quell’occasione trionfarono i Verdeoro dopo uno 0 – 0 torrido, in cui accadde di tutto.

La seconda finale dei Mondiali che è terminata ai rigori è quella del Mondiale di Germania 2006: Italia – Francia. Anche in quell’occasione è accaduto di tutto, compresa la testata di Zidane a Materazzi, ma questa volta gli Azzurri sono riusciti a vincere la loro quarta Coppa del Mondo.

L’ultima finale di Coppa del Mondo terminata ai rigori è quella più recente, Qatar 2022, con Francia e Argentina che si sono affrontate in una raffica di gol: 2 – 2 nei tempi regolamentari, 3 – 3 nei supplementari. A vincere il terzo titolo mondiale è stata l’Albiceleste di Lionel Messi.